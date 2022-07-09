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Як поводитися в спеку: МОЗ дало рекомендації

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Україна, Субота 09 липня 2022 11:31
Як поводитися в спеку: МОЗ дало рекомендації Фото: МОЗ дало рекомендації, як поводитися в спеку (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Останній тиждень виявився доволі спекотним. Спека протримається щонайменше декілька днів, тому не зайвим буде нагадати, як треба поводитись в такому випадку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рекомендації Міністерства охорони здоров’я.

Як витримати літню спеку?

• Подбайте про людей, особливо вразливих до неї, забезпечте для них прохолодні умови в оселі та достатню кількість води.

• Перебуваючи вдома, завісьте вікна, особливо розташовані зі сонячного боку будинку.

• Якщо надворі прохолодніше, ніж у помешканні, робіть провітрювання.

• Виходячи у справах або на прогулянку, тримайтеся затінку та намагайтеся перебувати у прохолодних місцях, носіть панаму чи капелюх із широкими полями.

• Уникайте перебування під сонцем між 11:00 та 15:00 годинами.

• Ніколи не залишайте нікого, особливо дітей, людей похилого віку і тварин у зачинених транспортних засобах!

Як повідомлялося, раніше Міністерство охорони здоров'я України роз'яснило, за яких умов можна викликати швидку під час комендантської години.

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Мінстерство охорони здоров'я України
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