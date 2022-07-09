Як поводитися в спеку: МОЗ дало рекомендації

Останній тиждень виявився доволі спекотним. Спека протримається щонайменше декілька днів, тому не зайвим буде нагадати, як треба поводитись в такому випадку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рекомендації Міністерства охорони здоров’я.

Як витримати літню спеку?

• Подбайте про людей, особливо вразливих до неї, забезпечте для них прохолодні умови в оселі та достатню кількість води.

• Перебуваючи вдома, завісьте вікна, особливо розташовані зі сонячного боку будинку.

• Якщо надворі прохолодніше, ніж у помешканні, робіть провітрювання.

• Виходячи у справах або на прогулянку, тримайтеся затінку та намагайтеся перебувати у прохолодних місцях, носіть панаму чи капелюх із широкими полями.

• Уникайте перебування під сонцем між 11:00 та 15:00 годинами.

• Ніколи не залишайте нікого, особливо дітей, людей похилого віку і тварин у зачинених транспортних засобах!