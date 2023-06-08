"Вест Хэм" в финале Лиги конференций обыграл "Фиорентину" с кровавой драмой капитана

Лига конференций, финал

"Фиорентина" – "Вест Хэм" – 1:2

Голы: Бонавентура, 67 – Бенрахма, 62 (пенальти), Боуэн, 90

Оживленное начало встречи не получило должного развития в течение первого тайма. "Фиалки" больше контролировали мяч, но слаженная игра лондонцев в обороне нивелировала инициативу "Фиорентины". Настоящих моментов было мало.

В стартовые 45 минут можно вспомнить неудачную попытку Райса пробить с полукруга штрафной на подборе – мимо штанги. Флорентийцы в свою очередь даже забили в добавленное арбитром время – коварный удар Куаме под штангу головой Ареола с трудом отбил, а Йович на добивании отправил мяч в сетку. Но был офсайд.

Между этими возможностями произошел и досадный эпизод. На 33-й минуте капитан "фиалок" Бираги пошел подавать угловой возле трибун с фанатами "Вест Хэма". Отдельные болельщики начали бросать в сторону защитника всякий хлам и разбили итальянцу голову то ли пивным бокалом, то ли зажигалкой.

Кто знает, не повлиял ли этот инцидент на концентрацию Бираги в дальнейшем. Но именно он "привез" гол в ворота флорентийцев во второй половине. После вбрасывания с аута в борьбе против Боуэна капитан "Фиорентины" сыграл рукой – пенальти. К отметке подошел Бенрахма и уверенно реализовал одиннадцатиметровый.

Однако "фиалки" сумели быстро отыграться. Забила команда Винченцо Итальяно после банального заброса в штрафную. Гонсалес головой сбросил мяч дальше, а Бонавентура с правого края штрафной зоны точно пробил в дальний угол – 1:1!

На поле стало еще жарче. Стало больше контактной борьбы, были и моменты у обеих команд. Вот Мандрагора отправил мяч рядом со штангой метров с 20-ти. Впоследствии удар Соучека головой кипер "Фиорентины" Террачано едва парировал.

Казалось, что овертайма не избежать. Впрочем, на последней минуте основного времени "Вест Хэм" организовал образцовую контратаку. Это Пакета искусной разрезной передачей вывел Боуэна на свидание с вратарем, и англичанин хладнокровно воспользовался голевой возможностью – 1:2 в итоге, поэтому трофей едет в Лондон.