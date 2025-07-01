Веснушки или пигментация: как правильно понять, что на коже

Веснушки и пигментные пятна - два распространенных изменения на коже, которые часто путают между собой. Однако они имеют разное происхождение, внешний вид и способы ухода.
РБК-Украина сообщает, как правильно различать веснушки и пигментацию, чтобы лучше заботиться о своем здоровье и красоте.
Дерматолог Соломия Винник рассказала, что веснушки и пигментация - это два совершенно разных состояния кожи.
Эфалиды (веснушки) - генетически обусловленные пятна светлого или рыжевато-коричневого цвета, которые появляются преимущественно на открытых участках кожи под воздействием солнечного света.
Они характерны для светлокожих людей или со светлыми волосами. Проявляются летом и исчезают зимой.
Стоит знать, что веснушки не связаны с гормонами или травмами и не требуют лечения, если не вызывают эстетического беспокойства.
Веснушки обычно начинают проявляться в детстве или подростковом возрасте. Чаще всего они появляются примерно в возрасте 3-5 лет и могут становиться более заметными под воздействием солнечного света.
Пигментация - это изменение цвета кожи, которое происходит из-за:
Важно, что пигментация не исчезает самостоятельно и требует комплексного лечения.
Чтобы защитить кожу от пигментации, стоит:
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница дерматолога и сайт American Academy of Dermatology Association.