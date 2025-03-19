Весенние каникулы-2025: когда начнутся и сколько продлятся в разных регионах Украины

Из-за военного положения и особенностей учебного процесса в школах Украины даты весенних каникул могут отличаться в зависимости от региона. Отдельные громады принимают решение в соответствии с ситуацией с безопасностью, погодными условиями и уровнем заболеваемости.
РБК-Украина рассказывает, когда и сколько продлятся весенние каникулы в разных регионах.
В лицеях и гимназиях Ивано-Франковской громады каникулы продлятся с 24 по 28 марта. Это рекомендация департамента образования и науки городского совета, однако администрации школ могут самостоятельно определять даты.
В 310 школах Черновицкой области каникулы начнутся в период с 24 по 26 марта. В еще 20 заведениях отдых продлится с 31 марта. В то же время в Купском лицее Сучевенской громады каникулы перенесли на Пасхальные праздники - они стартуют 14 апреля. В шести школах области вообще не будет весеннего отдыха, поскольку его объединили с зимними каникулами.
Большинство школ Ровенской области уйдут на каникулы с 22 по 30 марта. 34 учебных заведения будут отдыхать с 31 марта по 6 апреля, а еще 29 школ - с 16 апреля. В 18 школах региона введена двойная система каникул, то есть ученики будут отдыхать дважды.
В Луцкой громаде весенние каникулы начнутся 23 марта и продлятся неделю - до 30 марта. В этот период для учеников будут организованы дополнительные занятия и факультативы.
В большинстве школ Житомирской области каникулы пройдут с 24 по 30 марта. В то же время в шести громадах области установлены другие сроки:
Каникулы в других регионах запланированы на такие даты:
Учебные заведения имеют право самостоятельно корректировать расписание каникул, учитывая ситуацию в регионе. Поэтому родителям стоит уточнять даты непосредственно в школах своих детей.
Напомним, Министерство образования и науки Украины рекомендовало школам провести весенние каникулы с 24 по 30 марта. Однако окончательный график определяют сами учебные заведения, учитывая военное положение и ситуацию с безопасностью. В некоторых регионах возможны изменения дат каникул в зависимости от условий. Учебный год закончится 30 июня, а летние каникулы продлятся с 30 июня по 31 августа.
При написании материала использовались источники: комментарии департамента образования и науки Ивано-Франковского горсовета для "Суспільного" и департамента образования Луцкого горсовета для "ВСН", сообщения Черновицкой и Ровенской ОВА.
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