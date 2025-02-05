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Весенние каникулы 2025. Почему нет единой даты для школ по всей Украине

Среда 05 февраля 2025 18:33
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Весенние каникулы 2025. Почему нет единой даты для школ по всей Украине Фото: Весенние каникулы в школе (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

Министерство образования и науки Украины (МОН) рекомендует школам провести весенние каникулы в 2025 году в период с 24 по 30 марта. Однако в разных регионах даты отдыха могут меняться.

РБК-Украина рассказывает, почему в разных населенных пунктах каникулы могут проводить в разные даты.

Даты весенних каникул в разных регионах Украины могут меняться, поскольку учебные заведения имеют право самостоятельно определять график каникул. Каждая школа должна учитывать учебный процесс, карантинные мероприятия, погодные условия и военное положение. Поэтому, чтобы узнать точное расписание в конкретном заведении, стоит обратиться к его администрации.

Согласно украинскому законодательству, школы могут организовывать учебный год в формате четвертей, семестров или триместров. Это также влияет на периоды каникул.

Отметим, согласно постановлению Кабинета Министров №841, принятому в июле 2024 года, учебный год 2024-2025 продлится до 30 июня, после чего школьники уйдут на летние каникулы.

Ранее РБК-Украина писало, что из-за стремительного роста заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине все больше регионов вводят карантинные ограничения. В отдельных городах приостанавливают работу школ и детсадов, а количество госпитализированных пациентов в растет.

Также мы рассказывали, что 31 января в селе Татаров Ивано-Франковской области из-за увеличения случаев сезонного гриппа руководство гимназии приняло решение о временном приостановлении обучения. Каникулы продлятся с 3 по 7 февраля.

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