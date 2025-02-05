Весенние каникулы 2025. Почему нет единой даты для школ по всей Украине

Министерство образования и науки Украины (МОН) рекомендует школам провести весенние каникулы в 2025 году в период с 24 по 30 марта . Однако в разных регионах даты отдыха могут меняться.

РБК-Украина рассказывает, почему в разных населенных пунктах каникулы могут проводить в разные даты.

Даты весенних каникул в разных регионах Украины могут меняться, поскольку учебные заведения имеют право самостоятельно определять график каникул. Каждая школа должна учитывать учебный процесс, карантинные мероприятия, погодные условия и военное положение. Поэтому, чтобы узнать точное расписание в конкретном заведении, стоит обратиться к его администрации.

Согласно украинскому законодательству, школы могут организовывать учебный год в формате четвертей, семестров или триместров. Это также влияет на периоды каникул.

Отметим, согласно постановлению Кабинета Министров №841, принятому в июле 2024 года, учебный год 2024-2025 продлится до 30 июня, после чего школьники уйдут на летние каникулы.