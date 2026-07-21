Свадьба ради выгоды: как в Украине разоблачают фиктивные браки и что будет с имуществом

В Украине браком считается семейный союз женщины и мужчины, зарегистрированный в органе государственной регистрации актов гражданского состояния. В то же время, не все браки заключаются с целью создания семьи.
РБК-Украина рассказывает, что такое фиктивный брак, когда его могут признать недействительным и какие правовые последствия это будет иметь, ссылаясь на разъяснение Министерства юстиции Украины.
Главное:
Государственная регистрация брака призвана обеспечить стабильность отношений между супругами, защиту их прав и интересов, а также права детей.
Перед регистрацией брака орган государственной регистрации актов гражданского состояния обязан ознакомить жениха и невесту с их правами и обязанностями и предупредить об ответственности за сокрытие обстоятельств, которые препятствуют регистрации брака.
В то же время некоторые люди заключают брак не для создания семьи, а ради получения определенной выгоды. Например, для получения гражданства, вида на жительство, избегания определенных обязанностей, ограничений или оформления имущества на мужа или жену с целью сокрытия активов.
Согласно статье 40 Семейного кодекса Украины, фиктивным является брак, заключенный женщиной и мужчиной или одним из них без намерения создать семью и обрести права и обязанности супругов.
При этом отсутствие такого умысла может быть как у обеих сторон, так и только у одной, если другая искренне считала, что брак заключается в создании семьи.
Фиктивный брак может быть признан недействительным только по решению суда.
Как отмечает Министерство юстиции со ссылкой на практику Верховного Суда, сами по себе причины заключения такого брака могут быть разными. Чаще всего они связаны с желанием получить права, возникающие благодаря браку, в частности, право на наследство или жилье.
В то же время при рассмотрении дела суд оценивает не только мотивы заключения брака, но и фактическое поведение супругов после его регистрации.
В частности, учитывается,:
Именно такие обстоятельства могут свидетельствовать о подлинном намерении создать семью.
Если суд установит, что брак был фиктивным, он считается недействительным со дня государственной регистрации .
После вступления в законную силу решения суда орган государственной регистрации актов гражданского состояния прекращает действие актовой записи о браке и принимает решение об изъятии соответствующего свидетельства. Если свидетельство не будет возвращено, информацию о прекращении его действия обнародуют на официальном сайте Министерства юстиции.
Закон также предусматривает ситуацию, когда даже при наличии признаков фиктивности брак не будет признан недействительным.
Это возможно, если к моменту рассмотрения дела судом обстоятельства, свидетельствовавшие об отсутствии намерения создать семью, уже исчезли.
В ведомстве объясняют, что отсутствие такого намерения при заключении брака может измениться после его регистрации. Например, если супруги начали:
В таком случае можно говорить о реальном намерении создать семью.
Если суд признал брак недействительным, он не создает для сторон права и обязанности супругов.
Кроме того:
Такие последствия применяются к лицу, знавшему о препятствиях для регистрации брака и скрывшему их.
Если человек не знал и не мог знать об обстоятельствах, делавших брак недействительным, закон гарантирует ему отдельную защиту.
Такое лицо имеет право:
По общему правилу лица, брак между которыми недействителен или был признан таким судом, не могут наследовать друг после друга по закону.
В то же время, если брак признают недействительным уже после смерти одного из супругов, суд может признать за вторым из них право на наследование доли умершего в имуществе, приобретенном во время брака, если это лицо не знало и не могло знать о препятствиях для его регистрации.
Сам по себе фиктивный брак может быть способом совершения уголовных правонарушений.
В частности, это может относиться к случаям, когда брак заключают для мошенничества или с целью уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации.
Ранее РБК-Украина писало, что в Украине расторгнуть брак можно через органы ЗАГС или суд в зависимости от обстоятельств. Во время военного положения для супругов без детей действует упрощенная процедура, а в отдельных случаях подать документы можно без личного присутствия одного из супругов.
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