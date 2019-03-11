Весняна рибалка: вибираємо котушки для ультралайтових спінінгів

Прийшла весна, а значить рибалкам пора поповнювати арсенал снастей, щоб мати всі шанси вдало відкрити сезон. В процесі вибору відповідної рибальської котушки для ультралайтової «полювання» кожен рибалка звертає увагу на кілька важливих критеріїв. Перше - конструкція повинна рівно укладати шнур. Друге - наявність фрикційного гальма з делікатної механізмом регулювання.

Снасть, яка відноситься до категорії ультралайтових моделей, обов'язково повинна бути збалансованою. Тому в процесі її підготовки до майбутньої «полюванні» важливо враховувати важливі параметри майбутньої котушки.

Основні характеристики котушок:

габарити;

показники ваги.

До списку конструкційних особливостей прийнято відносити також кількість використовуваних підшипників і характеристики фрикційного гальма.

Ідеальна котушка: вибираємо відповідний вага

Ультралайтових вудилища досить вимогливі до ваги підібраною котушки. Йдеться про ступінь чутливості і наявності балансу. Адже представлені вудилища працюють з легкими і надлегкими видами принад. Великі пристрої здатні порушити всю гармонію ультралайта.

Оптимальна рибальська котушка для такого виду лову буде важити близько 200 грамів. У деяких випадках вудилища XUL вимагають від рибалки підбору котушок не більш 160 грамів. Якщо показники приманки варіюється в межах 5-7 грамів, тоді рибалка зможе укомплектувати вудилище котушкою 220 грамів.

Розмір риболовних котушок

У кожної компанії-виробника є власні принципи розподілу асортименту на певні розміри. Для представленої снасті потрібні вироби менших габаритів. Якщо розглядати продукцію популярних брендів Daiwa і Shimano, тоді доцільно підібрати котушку 1000 або 2000.

Однак справжні параметри однотипних конструкцій різних брендів можуть дещо відрізнятися. Наприклад, пристрій від компанії Daiwa 2000 трохи більше за габаритами в порівнянні з Shimano 2000, але наближене до моделі Daiwa 2500-3000. В результаті, до ультралайтових моделям відносять пристрої Shimano 2500, які можна порівняти з моделями Daiwa розмірі 2000.

Під час підбору необхідних параметрів не варто ігнорувати ще один важливий показник - лесоемкостью шпулі. Більшість сучасних рибалок віддають перевагу мелкопрофільним шпулях, що не потребує у великій кількості бекинга.

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