Весняні канікули 2022. Коли відпочиватимуть школярі

Цього року весняні канікули пройдуть з 28 березня по 3 квітня, а вже в понеділок, 4 квітня, повернуться за парти, щоб підготуватися до складання іспитів перед літніми канікулами.

Однак точні терміни канікул можуть коригуватися в адміністраціях навчальних закладів. При цьому є вимоги щодо кількості навчальних годин.

Так, наприклад, учні початкової школи (1-4 класи) повинні відучитися 720 годин, гімназії (5-9 класи) - 890 годин, а ліцею (10-11 класи) - 1110 годин.

Підкреслимо, що на дату канікул можуть вплинути форс-мажори, такі як високий рівень захворюваності COVID-19, грип, ГРВІ, проблеми з опаленням.

При цьому учні можуть розраховувати на два додаткових дні відпочинку на початку березня у зв'язку зі святом 8 березня, яке у 2022 році буде у вівторок.

Таким чином, понеділок, 7-е число також буде вихідним днем. Відпочивати, як діти, так і дорослі, будуть чотири дні, з 5 по 8 березня, проте субота, 12-е число, буде робочим днем.