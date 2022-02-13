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Весняні канікули 2022. Коли відпочиватимуть школярі

Автор: Валерія Поліщук

Наприкінці березня українських школярів очікують Весняні канікули, які триватимуть тиждень. Однак у березні учнів шкіл також очікують два додаткових дні відпочинку.

Детальніше в матеріалі РБК-Україна.

Цього року весняні канікули пройдуть з 28 березня по 3 квітня, а вже в понеділок, 4 квітня, повернуться за парти, щоб підготуватися до складання іспитів перед літніми канікулами.

Однак точні терміни канікул можуть коригуватися в адміністраціях навчальних закладів. При цьому є вимоги щодо кількості навчальних годин.

Так, наприклад, учні початкової школи (1-4 класи) повинні відучитися 720 годин, гімназії (5-9 класи) - 890 годин, а ліцею (10-11 класи) - 1110 годин.

Підкреслимо, що на дату канікул можуть вплинути форс-мажори, такі як високий рівень захворюваності COVID-19, грип, ГРВІ, проблеми з опаленням.

При цьому учні можуть розраховувати на два додаткових дні відпочинку на початку березня у зв'язку зі святом 8 березня, яке у 2022 році буде у вівторок.

Таким чином, понеділок, 7-е число також буде вихідним днем. Відпочивати, як діти, так і дорослі, будуть чотири дні, з 5 по 8 березня, проте субота, 12-е число, буде робочим днем.

Нагадаємо, в Україні 1 лютого, стартувала реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2022 року.

Також стало відомо, що абітурієнти мають право на безкоштовне складання не більше 5 тестів у рамках ЗНО, а ось за додаткові предмети доведеться доплатити.

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