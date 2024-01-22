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"Веселая ночка": как украинские воины встретили оккупантов в безлюдном селе Харьковской области

Украина, Понедельник 22 января 2024 16:27
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"Веселая ночка": как украинские воины встретили оккупантов в безлюдном селе Харьковской области Фото: украинские силы обороны отошли от села Крахмальное (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В захваченном российскими силами селе Крохмальное Харьковской области нет гражданских, так как населенный пункт полностью уничтожен. Тем не менее, русские войска имели там "веселую ночку".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника службы по связям с общественностью Командование Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, подполковника Владимира Фитьо в эфире Радио Свобода.

"Это маленькое такое село, где до широкомасштабного вторжения РФ проживало 45 человек. Это село полностью уничтожено, соответственно там живого места нет. И оставаться нашим защитникам защищать какие-то развалины уже не было возможности, это бы ставило под угрозу их жизнь", - утверждает Фитьо.

По его словам, для этого были оборудованы лучшие позиции, более защищенные, куда переместились украинские воины.

Как отметил начальник службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, в данном населенном пункте уже не было гражданского населения из-за того, что и самой деревни, как таковой уже не существует - она полностью разрушена.

В то же время Фитьо говорит, что уход на новые позиции позволяет украинским военным "атаковать при лучшем случае". Сами российские силы в Крахмальном, по словам спикера Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, находятся "не в лучших позициях".

"Враг не в хороших условиях там находится, под постоянными обстрелами. И наши защитники находятся в активной обороне, а это дает возможности при лучшем случае переходить к атакующим действиям, а также улучшать свое тактическое положение. Поэтому из этого не стоит делать какой-то трагедии", - подчеркнул он.

По словам Фитьо, данное решение в первую очередь направлено на сохранение жизни украинских военнослужащих, а территорию все же освободят от российских захватчиков.

"В этом Крахмальном у них там уже "очень веселая" ночь была. Поэтому, думаю, что желание у них еще куда-то идти уменьшилось автоматически", - рассказал он.

Что предшествовало

Институт изучения войны сообщил, что русские военные заняли позиции в Крахмальном.

После чего Владимир Фитьо заявил, что основная цель Украины - это уберечь жизнь украинских защитников,

"Их позиции были перемещены на подготовленные к настоящему времени запасные позиции, где они сейчас держат оборону", - подчеркнул он.

В частности, начальник пресс-службы 15 пограничного отряда бригады "Стальная граница" Иван Шевцов считает, что уход из Крахмального - это не проблемная ситуация, украинские военные перешли на более выгодные позиции.

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