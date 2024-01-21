"Гвардия наступления" о Крохмальном: не проблемная ситуация, войска отошли на более выгодные позиции
Отход из Крохмального - это не проблемная ситуация, украинские военные перешли на более выгодные позиции.
Об этом рассказал начальник пресс-службы 15 пограничного отряда бригады "Стальная граница" Иван Шевцов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
"Относительно Крохмального скажу коротко. На сегодня его уже нельзя было считать населенным пунктом. Там практически нет и не было пригодных для проживания зданий. Население там тоже не проживало. Это была такая обычная оборонительная точка, которая в течение длительного времени держалась", - пояснил Шевцов.
Он отметил, что Силы обороны больше всего ценят жизнь военнослужащих.
"Поэтому отошли на более выгодные позиции. По Крохмальному - это не проблемная ситуация", - подчеркнул начальник пресс-службы.
Что предшествовало
Институт изучения войны сообщил, что российские военные заняли позиции в Крохмальном.
После чего начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо заявил, что основная цель Украины - это уберечь жизнь украинских защитников,
"Их позиции были перемещены на подготовленные к настоящему времени запасные позиции, где они сейчас держат оборону", - подчеркнул он.
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