Вертолет и почти 500 окупантов: потери РФ в войне за сутки

Потери России в войне в Украине на утро среды, 26 июля, составили 460 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 243 680 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили вертолет и 22 артсистемы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.07.23 ориентировочно составили:
Ситуация на фронте
По данным Генштаба, за прошедшие сутки на фронтах в Украине произошло 26 боевых столкновений. ВСУ уничтожили вражеский вертолет Ка-52, 5 ударных БпЛА противника типа "Шахед-136" и 2 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.
При этом, по данным Института изучения войны, ВСУ за последние сутки продолжали контрнаступательные действия как минимум на трех участках фронта и продвинулись вперед, а в районе Бахмута также добились тактически важных успехов. При этом ВСУ в ходе своих операции существенно истощают силы российских оккупантов.
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