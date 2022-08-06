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Вертольоти, БМП і міни: Які "трофеї" вдалося дістати з річок під Києвом

Фото: залишки вертольота ВКС Росії підняли з річки Дніпро (facebook.com/NGUmainpage)
Автор: Руслан Гаращенко

З річок Дніпро та Ірпінь у Київській області витягли два вертольоти ВКС РФ, понад 10 ворожих бойових машин і два десятки мін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Національної гвардії України.

Зазначається, що роботи з розмінування та обстеження водойм у Київській області, де велися бойові дії, тривають.

За цей час водолази Нацгвардії обстежили 93,5 км квадратних річок, у тому числі Дніпро, Ірпінь та Київське водосховище.

"Виявлені і підняті вертольоти – 2 одиниці, бойові броньовані машини – 2 одиниці, бойові машини піхоти – 3 одиниці, бойові машини десанту – 6 одиниць, протитанкові міни - 21 одиниця", - розповіли у відомстві.

Нагадаємо, за минулу добу Збройні сили України знищили десяток ворожих танків, а також 250 осіб особового складу російської армії.

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