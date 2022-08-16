Гвинтокрилів побільшало. Скільки авіації РФ зосередила на кордоні з Україною

"Зрозуміло, що повітряні сили та інші сили оборони вже знищили чимало авіаційної техніки ворога, втім противник має можливість поповнювати цей склад, підтягуючи з середини країни авіаційну техніку. Літаків на сьогодні дещо менше - близько 430 знаходиться зараз довкола України на різних аеродромах Білорусі, Росії та Криму. Але угруповання вертольотів значно виросло і зараз складає понад 360 гелікоптерів", - розповів він.

За словами Ігната, це пояснюється тим, що авіаційна діяльність зменшена і саме штурмова авіація та бойові гелікоптери для підтримки наземних військ використовується частіше.

"Авіація залучається вся, постійно бачимо польоти стратегічної авіації, дальні бомбардувальники, винищувачі, винищувачі-бомбардувальники Су-34, штурмова авіація, літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50, які продовжують працювати як у небі Білорусі, так і в небі Росії", - додав військовий.