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Гвинтокрилів побільшало. Скільки авіації РФ зосередила на кордоні з Україною

Фото: російський літак Су-34 (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

На початку військового вторгнення Росії в Україні знаходилося авіаційне угрупування у складі 700 літальних апаратів - 450 літаків та 250 гвинтокрилів. Наразі кількість гелікоптерів значно зросла, а літаків - зменшилася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву полковника, речника Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната під час брифінгу.

"Зрозуміло, що повітряні сили та інші сили оборони вже знищили чимало авіаційної техніки ворога, втім противник має можливість поповнювати цей склад, підтягуючи з середини країни авіаційну техніку. Літаків на сьогодні дещо менше - близько 430 знаходиться зараз довкола України на різних аеродромах Білорусі, Росії та Криму. Але угруповання вертольотів значно виросло і зараз складає понад 360 гелікоптерів", - розповів він.

За словами Ігната, це пояснюється тим, що авіаційна діяльність зменшена і саме штурмова авіація та бойові гелікоптери для підтримки наземних військ використовується частіше.

"Авіація залучається вся, постійно бачимо польоти стратегічної авіації, дальні бомбардувальники, винищувачі, винищувачі-бомбардувальники Су-34, штурмова авіація, літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50, які продовжують працювати як у небі Білорусі, так і в небі Росії", - додав військовий.

Як повідомлялося, за минулу добу ЗСУ ліквідували 150 російських військових та 1 гвинтокрил. Усього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 43 900 військовослужбовців.

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