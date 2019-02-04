Вертолітний майданчик хочуть повернути Януковичу, - КМДА

Раніше суд заборонив АРМА вчиняти будь-які дії по управлінню майном на Парковій дорозі, 16-А

Вертолетную площадку, которая принадлежит ООО "Амадеус Ко" и расположенную на Парковой дороге, 16-А, пытаются вернуть бывшему президенту Виктору Януковичу. Об этом заявил первый заместитель главы Киевской администрации Николай Поворозник, передает РБК-Украина со ссылкой на сайт КГГА.

Он рассказал, что 24 января Хозяйственный суд города Киева по иску "Амадеус Ко" вынес решение. Своим решением суд запретил Национальному агентству по розыску и менеджменту активов, полученных от коррупционных и других преступлений и КП "Центр организации дорожного движения" совершать любые действия по управлению имуществом на Парковой дороге, 16-А.

По его словам, в 2010 году команда Леонида Черновецкого сдала в аренду земельные участки общей площадью 2,2 га в рекреационной зоне и вопреки Генплану Киева и ЮНЕСКО разрешила застроить склон Днепра. По словам Поворозника, постановление Хозяйственного суда незаконно.

При этом, по его словам, КГГА готова всячески содействовать прокуратуре и полиции, чтобы довести до суда уголовные производства по ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью) в отношении должностных лиц Киевсовета и КГГА того времени и по ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 298, ст. 356, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1 УК о нарушении служащими ООО "Амадеус Ко" требований закона в сфере строительства, охраны культурного наследия и защиты государственных интересов при строительстве на Парковой дороге, 16-А.

Напомним, Национальное агентство Украины по вопросам розыска и управления коррупционными активами передало КВЦ "Парковый" коммунальному предприятию "Центр организации дорожного движения".