З вертольотами та танками: в Україні триває активна фаза навчань "Заметіль-2022"

На визначених військових полігонах на всій території України, в умовах максимально наближених до бойових, тривають заходи підготовки військових частин та підрозділів. Триває активна фаза навчань "Заметіль-2022".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Командування об'єднаних сил ЗСУ.
"Насамперед, підрозділи вдосконалюють спроможності оборони, протиповітряного прикриття підрозділів, військових об‘єктів і об’єктів цивільної інфраструктури, дій протидесантних та протитанкових резервів, а також вогневого ураження умовного противника", - зазначив командувач Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.
Нагадаємо, 17 лютого, пройшла активна фаза навчань "Заметіль-2022". Військові застосовували безпілотники "Байрактар", протитанкові ракетні комплекси" Джавелін " і артилерію.