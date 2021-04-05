Вертоліт NASA самостійно пережив першу морозну ніч на Марсі

"Приземлення вертольота Mars підтверджено! Його подорож у 471 млн км на борту Persevere завершилася сьогодні остаточним падінням на 10 см від живота марсоходу на поверхню Марса", - йдеться в повідомленні.

У понеділок, 5 квітня, в космічному агентстві повідомили, що вертоліт провів першу ніч на Марсі самостійно. У NASA наголосили, що це стало важливою віхою, оскільки на Марсі температура повітря може опускатися до -90 градусів за Цельсієм.

"В цілості й схоронності на поверхні! Наш вертоліт Ingenuity самостійно пережив першу холодну ніч, що стало важливою віхою на Червоній планеті, де температура поверхні може опускатися до -90 градусів за Цельсієм", - йдеться в повідомленні NASA.

В агентстві відзначили, що перший політ вертольота відбудеться не раніше 11 квітня.

Зазначимо, що вертоліт Ingenuity становить 1,2 метра в діаметрі і вагою 1,8 кг. Він оснащений двома камерами і здатний зависати в повітрі на 20-30 секунд для фотографування місцевості.