Вертоліт Ingenuity знову політав над Марсом: він допомагає марсоходу Perseverance
Американський марсіанський вертоліт Ingenuity вже 13-й раз пролетів над поверхнею Червоної планети. Вертоліт зробив нові знімки Марсу, щоб допомогти марсоходу Perseverance.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NASA JPL.
Вертоліт Ingenuity рухався зі швидкістю 3,3 метри на секунду та робив знімки поверхні на південний захід від регіону Південний Сейт.
Як пояснили в NASA, ця авіарозвідка допоможе американському марсоходу Perseverance планувати свої подальші кроки в рамках місії на Марсі.
Happy Flight the 13th!— NASA JPL (@NASAJPL) September 5, 2021
Ingenuity has achieved its 13th successful flight on Mars. It traveled at 7.3 mph (3.3 m/s) taking images pointing southwest of the South Seítah region. This aerial scouting continues to aid in planning @NASAPersevere’s next moves. https://t.co/tboEcnLvx3 pic.twitter.com/QIp8QSVxbq
Нагадаємо, днями марсохід Perseverance з другої спроби взяв зразки марсіанської породи.
До цього науковці помітили на Марсі масштабний зсув ґрунту.