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Ймовірний замовник підпалу угорського центру в Ужгороді помер у Москві

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Москва, Четвер 19 серпня 2021 17:16
Ймовірний замовник підпалу угорського центру в Ужгороді помер у Москві Фото: німецький журналіст Мануель Оксенрайтер (myrotvorets.center)
Автор: РБК-Україна

У Москві (Російська Федерація) помер головний редактор ультраправого журналу Zuerst! Мануель Оксенрайтер, який є ймовірним замовником підпалу офісу Спілки угорської культури в Ужгороді у 2018 році. Причина смерті - серцевий напад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Zuerst!.

Повідомляється, що 45-річний журналіст і колишній помічник депутата від партії "Альтернатива для Німеччини" помер 18 серпня. З 2019 року Оксенрайтер переважно проживав у Москві після того, як прокуратура Берліна почала розслідування щодо нього за підозрою в підбурюванні до підпалу угорського центру на Закарпатті.

Також повідомляється, що він провів тиждень в комі після чергового серцевого нападу. У нього були проблеми зі здоров'ям після першого нападу в 2014 році.

Нагадаємо, в січні 2019 року на суді в Польщі організатор підпалу Міхал Прокопович назвав Оксенрайтера замовником. За його словами, журналіст заплатив за напад 1 500 євро.

У березні минулого року польський суд виніс вироки фігурантам - Прокопович отримав три роки в'язниці, виконавці поляки Адріан Марглевський і Томаш Шимковяк - 2 і 1 рік позбавлення волі.

Метою нападу було представити підпал як акцію українських неонацистів - фасад будівлі треба було розписати їх символікою. Спроб нападу на Спілку угорської культури було дві, а після першої невдалої всі троє паліїв потрапили на камери відеоспостереження.

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