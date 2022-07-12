Ймовірність прямої участі Білорусі у війні залишається низькою: експерти назвали причину

Ймовірність прямої участі Білорусі у війні проти України залишається низькою через її вплив на внутрішню політику країни. Вторгнення може змінити стабільність і навіть поставити під сумнів виживання чинного політичного режиму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ISW .

Очікується, що Лукашенко продовжить надавати військам РФ доступ до повітряного простору Білорусі, щоб продемонструвати Путіну номінальну підтримку.

Президент Росії Володимир Путін, ймовірно, тисне на білоруського самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, тому він намагається надати підтримку війні РФ в Україні, уникаючи прямого військового втручання.

Як повідомлялося, 10 червня у Білорусі знову активізувалася російська військова авіація. На військовий аеродром в Мачулищах (Мінська область) прилетіли два Іл-76 Повітряно-космічних сил Росії і літак ДРЛО а-50.

Також у Білорусі помітили пересування російської колони в бік України. Йдеться про близько 10 одиниць техніки зі знаками "V" і прапорами СРСР.

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