Ймовірно причетна до бойовиків. В Луганській області затримали 58-річну жінку

В Луганській області військові затримали 58-річну жінку, яка підозрюється у причетності до незаконних збройних формувань. Наразі її затримали та відправили до місцевого відділу поліції.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.
При обов’язковій перевірці документів під час перетину блокпосту, військові затримали 58-річну жительку міста Луганськ.
"Перевірка за допомогою бази даних підтвердила, що особа підозрюється у причетності до незаконних збройних формувань", - пише пресслужба.
Підозрювану було затримано й доставлено до місцевого відділу поліції.