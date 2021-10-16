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Ймовірно причетна до бойовиків. В Луганській області затримали 58-річну жінку

Автор: Сергій Пишкін

В Луганській області військові затримали 58-річну жінку, яка підозрюється у причетності до незаконних збройних формувань. Наразі її затримали та відправили до місцевого відділу поліції.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.

При обов’язковій перевірці документів під час перетину блокпосту, військові затримали 58-річну жительку міста Луганськ.

"Перевірка за допомогою бази даних підтвердила, що особа підозрюється у причетності до незаконних збройних формувань", - пише пресслужба.

Підозрювану було затримано й доставлено до місцевого відділу поліції.

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