Верняєв завоював першу в історії України медаль чемпіонату світу в багатоборстві

Українець Олег Верняєв став бронзовим призером в індивідуальному багатоборстві на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики, який проходить в німецькому Штутгарті. Про це повідомляє tribuna.com.

Український спортсмен набрав 86,973 балів за сумою шести вправ. Перші два місця посіли представники Росії.

Зазначається, що Верняєв вперше в кар'єрі став призером світової першості в багатоборстві. Також ця медаль стала першою за всю історію України в багатоборстві на чемпіонатах світу.

На Олімпійських іграх 2016 Верняєв в цій дисципліні завоював срібло.

На ЧМ-2019 у Штутгарті чоловіча збірна України зі спортивної гімнастики посіла четверте місце в командній кваліфікації.

Таким чином, українська команда у складі Олега Верняева, Петра Пахнюка, Ігоря Радівілова,, Євгена Юденкова і Владислава Грико завоювала ліцензію на Олімпіаду-2020 на Токіо в командних змаганнях.

Чемпіонат світу завершиться 13 жовтня.

Нагадаємо, Верняєв вирішив зробити паузу у виступах минулого сезону. На початку нинішнього року спортсмен переніс одразу кілька операцій на обох ногах.