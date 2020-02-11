Рябошапка розповів про процесуальний статус екс-"беркутівців", які повернулися до Києва

Двоє колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут" Олександр Марінченко та Сергій Тамтура, які повернулися в Київ після їхнього обміну в ОРДЛО, залишаються підсудними. Про це в ефірі програми "Свобода слова" генпрокурор україни Руслан Рябошапка.

За його словами, екс-"беркутівці" будуть мати можливість в суді доводити свою невинуватість.

"Справа зараз перебуває на стадії судового розгляду і, відповідно, ті люди, які були обміняні і які повернулися, як були підсудними, так ними і залишаються. Тобто процесуальний статус у них не змінився", - сказав генпрокурор.

Рябошапка зазначив, що екс-"беркутівців", які повернулися в Україну після обміну, не будуть змінювати запобіжний захід, якщо вони будуть продовжувати з'являтися на судові засідання.

Нагадаємо, Колишні "беркутівці" Олександр Маріченко і Сергій Тамтура, які в кінці 2019 року були обміняні у ОРДЛО, повернулися в Київ.

Раніше РБК-Україна писало, що 29 грудня стався обмін полоненими за форматом "всіх на всіх" між Києвом і ОРДЛО. Так званим "республік" Донбасу були передані екс-"беркутівці" Олег Янішевський, Павло Аброськін, Сергій Зінченко, Сергій Тамтура і Олександр Маринченко.

Раніше адвокати заявили, що після обміну полоненими з колишніми "беркутівцями" втрачено зв'язок.