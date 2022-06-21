Вернидуб очолив новачка Прем'єр-ліги

56-річний фахівець обійняв посаду, що була вакантною після звільнення Олександра Бабича. Із криворіжцями тренер уклав контракт на 3 роки.

"Для мене велика честь в цей складний для нашої країни час тренувати саме український клуб. Клуб з великим славетним ім'ям і чималими амбіціями. А також це надасть нові можливості в інформуванні та допомозі Збройним силам України", – прокоментував призначення Вернидуб.

Іменитий фахівець повернувся до тренерської роботи з лав ЗСУ, куди пішов добровольцем після повномасштабного вторгнення Росії. Українець домовився про припинення угоди з "Шерифом" і публічно заявив, що наразі готовий працювати лише на батьківщині.

"Кривбас" є новачком Прем'єр-ліги. Прийдешній сезон в Україні планують розпочати наприкінці літа.