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Вернидуб очолив новачка Прем'єр-ліги

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Кривий Ріг, Вівторок 21 червня 2022 10:39
Вернидуб очолив новачка Прем'єр-ліги Фото: Юрій Вернидуб (facebook.com/FootballClubSheriff)
Автор: Антон Федорців

Керівництво криворізького "Кривбаса" домовилося про співпрацю з колишнім керманичем луганської "Зорі" та тираспольського "Шерифа" Юрієм Вернидубом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

56-річний фахівець обійняв посаду, що була вакантною після звільнення Олександра Бабича. Із криворіжцями тренер уклав контракт на 3 роки.

"Для мене велика честь в цей складний для нашої країни час тренувати саме український клуб. Клуб з великим славетним ім'ям і чималими амбіціями. А також це надасть нові можливості в інформуванні та допомозі Збройним силам України", – прокоментував призначення Вернидуб.

Іменитий фахівець повернувся до тренерської роботи з лав ЗСУ, куди пішов добровольцем після повномасштабного вторгнення Росії. Українець домовився про припинення угоди з "Шерифом" і публічно заявив, що наразі готовий працювати лише на батьківщині.

"Кривбас" є новачком Прем'єр-ліги. Прийдешній сезон в Україні планують розпочати наприкінці літа.

До слова, капітан "Динамо" Сидорчук може приєднатися до Реброва в чемпіонаті ОАЕ.

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