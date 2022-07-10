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Верхівка айсберга. В ООН зафіксували понад 100 сексуальних злочинів росіян в Україні

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Україна, Неділя 10 липня 2022 17:55
Верхівка айсберга. В ООН зафіксували понад 100 сексуальних злочинів росіян в Україні Фото: Від початку війни ООН зафіксувала понад 100 сексуальних злочини (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

В Україні представниками ООН було вже зафіксовано понад сотню випадків сексуальних злочинів від початку вторгнення Росії. Проте як вважають фахівці, ці дані не є кінцевими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спецпредставника генсека ООН з питань сексуального насильства в умовах конфлікту Прамили Паттен.

За даними спецпредставника, було вже зафіксовано 124 випадки сексуального насильства під час війни.

Вона впевнена, що наявні дані це лише верхівка айсберга і реальні масштаби сексуального насильства в умовах війни Росії проти України ще невідомі.

Нагадаємо, що раніше київський суд розпочав слухати першу справу про зґвалтування під час війни. Обвинуваченим є російський військовий, який під час окупації Броварського району вчинив цей злочин.

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