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Верхушка айсберга. В ООН зафиксировали более 100 сексуальных преступлений россиян в Украине

Новина українською →
Украина, Воскресенье 10 июля 2022 17:55
Верхушка айсберга. В ООН зафиксировали более 100 сексуальных преступлений россиян в Украине Фото: с начала войны ООН зафиксировала более 100 сексуальных преступления (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В Украине представителями ООН было уже зафиксировано более сотни случаев сексуальных преступлений с начала вторжения России. Однако как считают специалисты, эти данные не являются конечными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спецпредставителя генсека ООН по вопросам сексуального насилия в условиях конфликта Прамилы Паттен.

По данным спецпредставителя, было уже зафиксировано 124 случая сексуального насилия во время войны.

Она уверена, что имеющиеся данные это лишь верхушка айсберга и реальные масштабы сексуального насилия в условиях войны России против Украины еще неизвестны.

Напомним, что ранее киевский суд начал слушать первое дело об изнасиловании во время войны. Обвиняемым является российский военный, который во время оккупации Броварского района совершил это преступление.

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