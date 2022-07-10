Верхушка айсберга. В ООН зафиксировали более 100 сексуальных преступлений россиян в Украине

В Украине представителями ООН было уже зафиксировано более сотни случаев сексуальных преступлений с начала вторжения России. Однако как считают специалисты, эти данные не являются конечными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спецпредставителя генсека ООН по вопросам сексуального насилия в условиях конфликта Прамилы Паттен.

Она уверена, что имеющиеся данные это лишь верхушка айсберга и реальные масштабы сексуального насилия в условиях войны России против Украины еще неизвестны.

По данным спецпредставителя, было уже зафиксировано 124 случая сексуального насилия во время войны.

Напомним, что ранее киевский суд начал слушать первое дело об изнасиловании во время войны. Обвиняемым является российский военный, который во время оккупации Броварского района совершил это преступление.

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