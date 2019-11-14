Верховний суд заборонив НАБУ піаритися на згадках Мартиненка, - адвокат

Фото: Микола Мартиненко (nfront.org.ua)

За словами адвоката, суд вирішив, що НАБУ своїми згадками Мартиненка порушує його права

Верховний суд України визнав порушенням з боку НАБУ публікації на сайті бюро звинувачень в адресу Миколи Мартиненка без обвинувального рішення суду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу екс-депутата.

"НАБУ і його директор Артем Ситник кілька років тиражують брехню про Миколу Мартиненка, який ще в 2015 р. добровільно відмовився від депутатської недоторканності, - зазначив адвокат Петро Бойко. - Розгляд справи в суді першої інстанції яскраво показав фейковость звинувачень з боку НАБУ. У цій справі немає події та складу злочину, немає фінансових збитків для держави. Прив'язка сюди Миколи Мартиненка є маніпуляцією", - сказав адвокат.

"А головне - НАБУ демонстративно ігнорує презумпцію невинності. Навішування ярликів, полив Мартиненка брудом у ЗМІ - це складова політичної боротьби, в яку спочатку включилися директор НАБУ Артем Ситник і його піар-обслуга. Рано чи пізно всі причетні до фальсифікації цієї справи понесуть кримінальну відповідальність", - підкреслив Петро Бойко.

Захисник зазначив, що Верховний суд залишив у силі рішення Київського апеляційного суду і заборонив НАБУ піаритися на згадках Миколи Мартиненка.

"У своєму рішенні Верховний суд послався на ст. 296 Цивільного кодексу України, ст. 62 Конституції України, ст.6 Європейської Конвенції про захист прав людини і основних свобод, низка рішень Європейського суду з прав людини. Українське законодавство та європейська судова практика захищають право на справедливий суд від його порушень упередженими твердженнями. Верховний суд вирішив, що НАБУ своїми згадками Миколи Мартиненка порушує його права і презумпцію невинності в ситуації, коли щодо нього немає обвинувального рішення суду", - сказав Бойко.

За словами адвоката, "європейська практика судочинства також забороняє формування передчасної позиції суду про винність особи, якщо її вина не буде доведена згідно з законом. Така практика стосується і висловлювань посадових осіб про людину, якщо вони формують думку про винність і впливають на оцінку фактів судом".

В повідомленні прес-служби йдеться, що "близькі до НАБУ приватні підприємці, які називають себе "борцями з корупцією", маніпулятивно назвали рішення Верховного суду "наступом на свободу слова". Це пов'язано з тим, що НАБУ роками веде юридичну та інформаційну війну проти Миколи Мартиненка. А самі "активісти" програли йому суди про аналогічний наклеп, при цьому вони використовували кошти Євросоюзу для політичної боротьби. Не дивно, що цей "центр" став токсичним для грантодавців", - заявили у Мартиненко.

У екс-депутата також зазначили, що очікують справедливого, об'єктивного і суто юридичного розгляду цієї справи у Вищому антикорупційному суді.