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Верховний суд США відхилив останню апеляцію Трампа щодо виборів

Автор: Олександр Білоус

Верховний суд США у понеділок, 8 березня, розглянув останню з трьох справ за позовами Дональда Трампа. Колишній президент заперечував свою поразку на виборах в листопаді 2020 року.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Суд без коментарів відхилив апеляцію Трампа щодо тисячі голосів, поданих у Вісконсині. Тут він програв демократу Джо Байдену більш ніж 20 000 голосів. Байден став президентом 20 січня.

Це була остання з трьох петицій, поданих до Верховного суду ближче до кінця президентства Трампа, яку відхилили судді. 22 лютого суд відхилив дві інші апеляції Трампа - другу апеляцію у Вісконсині і одну, що стосується голосування в Пенсільванії, іншому найважливішому штаті, який Трамп програв. Суди нижчої інстанції раніше виносили рішення проти Трампа у цих трьох справах.

У понеділок суд також відхилив інша справа, пов'язане з виборами, подана союзником Трампа Ліном Вудом, який просив суддів заблокувати другий тур виборів в Сенат 5 січня в Джорджії. Суд відхилив прохання, і демократи виграли обидві гонки, що дало їм контроль над Сенатом.

Нагадаємо, загальнонаціональні вибори у США пройшли 3 листопада, за їх результатами демократ Джо Байден набрав майже 81,3 млн голосів проти 74,2 млн у Дональда Трампа.

Команда Дональда Трампа подала позови до Верховного суду країни з вимогою про перегляд результатів виборів глави держави в декількох штатах.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиДональд Трамп
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