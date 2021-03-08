Верховний суд США відхилив останню апеляцію Трампа щодо виборів

Верховний суд США у понеділок, 8 березня, розглянув останню з трьох справ за позовами Дональда Трампа. Колишній президент заперечував свою поразку на виборах в листопаді 2020 року.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Суд без коментарів відхилив апеляцію Трампа щодо тисячі голосів, поданих у Вісконсині. Тут він програв демократу Джо Байдену більш ніж 20 000 голосів. Байден став президентом 20 січня.
Це була остання з трьох петицій, поданих до Верховного суду ближче до кінця президентства Трампа, яку відхилили судді. 22 лютого суд відхилив дві інші апеляції Трампа - другу апеляцію у Вісконсині і одну, що стосується голосування в Пенсільванії, іншому найважливішому штаті, який Трамп програв. Суди нижчої інстанції раніше виносили рішення проти Трампа у цих трьох справах.
У понеділок суд також відхилив інша справа, пов'язане з виборами, подана союзником Трампа Ліном Вудом, який просив суддів заблокувати другий тур виборів в Сенат 5 січня в Джорджії. Суд відхилив прохання, і демократи виграли обидві гонки, що дало їм контроль над Сенатом.
Нагадаємо, загальнонаціональні вибори у США пройшли 3 листопада, за їх результатами демократ Джо Байден набрав майже 81,3 млн голосів проти 74,2 млн у Дональда Трампа.
Команда Дональда Трампа подала позови до Верховного суду країни з вимогою про перегляд результатів виборів глави держави в декількох штатах.