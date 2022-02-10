Верховний суд зняв судимість з активіста Стерненка

Верховний суд зняв судимість з активіста Сергія Стерненка. Кримінальне провадження за звинуваченням у незаконному поводженні з боєприпасами закрили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"Кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 закрити через малозначність (це про один набій). За ст. 146 ("викрадення") залишити без змін. Але судимості тепер у мене немає. Половинчаста, але однозначно перемога", - повідомив Стерненко. Він також зазначив, що рішення суду про викрадення буде оскаржуватися в Європейському суді з прав людини.