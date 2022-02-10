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Верховний суд зняв судимість з активіста Стерненка

Автор: Олександр Мороз

Верховний суд зняв судимість з активіста Сергія Стерненка. Кримінальне провадження за звинуваченням у незаконному поводженні з боєприпасами закрили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"Кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 закрити через малозначність (це про один набій). За ст. 146 ("викрадення") залишити без змін. Але судимості тепер у мене немає. Половинчаста, але однозначно перемога", - повідомив Стерненко.

Він також зазначив, що рішення суду про викрадення буде оскаржуватися в Європейському суді з прав людини.

Нагадаємо, у травні 2021 року Одеський апеляційний суд виправдав Стерненка у справі про розбійний напад і викрадення депутата Сергія Щербича в Одеській області, за яке суд першої інстанції давав йому сім років в'язниці з конфіскацією майна.

Водночас вирок за незаконне поводження з боєприпасами йому змінили з 3 років в'язниці на 1 рік позбавлення волі умовно.

До цього Стерненку також вручили підозра в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї. Якщо провина буде доведена, активісту загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

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Верховний судСергій Стерненко