Верховний суд РФ сьогодні розгляне скаргу Гриба

Верховний суд Росії у вівторок розгляне скаргу на вирок українському політв'язню Павлу Грибу. Про це повідомляють росЗМІ.

Грибу 22 березня в РФ оголосили вирок. Російський суд призначив йому покарання у вигляді 6 років в'язниці за підготовку "теракту на випускному вечорі в Сочі".

Українця затримали 24 серпня 2017 року, після чого його утримували в СІЗО Краснодарського краю, потім був етапований в Ростовську область.Його звинуватили в закликах до тероризму і схилянні до теракту в Сочі. Нібито через інтернет Гриб закликав одну з випускниць привести в дію саморобний вибуховий пристрій на випускному вечорі 30 червня 2017, а потім покинути територію РФ.

Як відомо, в політв'язня серйозні проблеми зі здоров'ям, і в російській в'язниці він не отримує необхідне лікування. Після оголошення вироку 22 травня 2019 року Гриб заявив, що починає голодування. Однак за станом здоров'я він тримав голодування до 29 травня, після чого був змушений припинити.

РБК-Україна писало, що Служба безпеки України оголосила в розшук слідчого Федеральної служби безпеки Росії Павла Карпенюка, який розслідував справу політв'язня Кремля українця Павла Гриба.