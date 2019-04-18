Верховний суд дозволив оскаржити передачу державі заводу Курченка в Одесі

Фото: Сергій Курченко (metalist.ua)

Скаргу подала кіпрська компанія Empson Limited, яку пов'язують із Курченком

Верховний суд України ухвалив рішення про скасування постанову щодо закриття апеляційного провадження у справі про передачу державі нерухомого майна, що належало ПАТ "Одеський нафтопереробний завод". Відповідне рішення винесено 4 квітня, повідомляє РБК-Україна із посиланням на Delo.ua.

Як вказано у матеріалах суду, скарга була подана кіпрською компанією Empson Limited, котра володіє 99,57% акцій НПЗ. Як пише Delo.ua, цю компанію пов'язують із бізнесменом-утікачем Сергієм Курченко.

Зазначимо, 13 листопада 2015 року суд задовольнив клопотання прокурора про передачу на зберігання речових доказів по одній з кримінальних справ проти Курченко. Завод передали на зберігання та управління державному підприємству "Укртранснафтопродукт".

Адвокат Empson Limited подав апеляцію. 22 серпня 2018 року суд закрив провадження і повернув скаргу, пославшись на закінчення слідства у справі. Судді ВСУ вважають, що таке рішення порушує Кримінальний процесуальний кодекс. У результаті скарга Empson Limited буде призначена до нового розгляду в апеляційному суді.

Додамо, що Одеський НПЗ у 2013 році в НК "ЛУКОЙЛ" купила група "ВЕТЕК" Курченко. Згодом "ВЕТЕК" передала підприємство в заставу російському ВАТ "Банк ВТБ". Обидва товариства (99,5766% і 100% відповідно) належать кіпрській Empson Ltd. Через цю фірму ГК "ВЕТЕК" придбала Одеський НПЗ у НК "ЛУКОЙЛ".

Суворовський райсуд Одеси 19 червня 2017 прийняв рішення про спеціальну конфіскацію цілісних майнових комплексів Одеського НПЗ і "Енергія і газ України", що належать групі "ВЕТЕК" Сергія Курченко. Апеляційний суд в кінці липня 2017 підтвердив це рішення. У травні 2018 року Окружний адмінсуд Києва залишив у силі розпорядження Кабінету міністрів від 13 вересня 2017 року №632-р про передачу майнових комплексів ПАТ "Одеський НПЗ" і ТОВ "Енергія і газ України" в управління Фонду державного майна.

Нагадаємо, у березні 2019 року департамент міжнародно-правового співробітництва ГПУ завершив розслідування за підозрою Сергія Курченка в участі в злочинній організації екс-президента України Віктора Януковича та вчиненні в її складі особливо тяжких злочинів проти України.