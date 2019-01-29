Верховний суд дозволив заарештувати акції банків РФ за анексію Криму

Суд дав дозвіл на виконання рішення Гаазького арбітражу

Верховный суд Украины разрешил арестовать акции российских банков для взыскания компенсации за аннексию Крыма и "национализированные активы". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию суда.

Сообщается, что в июле 2018 года 18 юридических лиц и одно физическое лицо (экс-владельцы "ПриватБанка" и связанные с ними компании) попросили Апелляционный суд Киева признать и разрешить исполнение решения Арбитражного суда в Гааге (Нидерланды) от 2 мая 2018 года по делу о взыскании с Российской Федерации компенсации за активы в оккупированном Крыму. В заявлении утверждалось, что на территории Украины есть имущество должника. Заявитель просил наложить арест на именные акции "Сбербанка", "Проминвестбанка" и "ВТБ банка".

Постановлением от 5 сентября Апелляционный суд Киева удовлетворил заявление об обеспечении иска, а постановлением от 25 сентября - заявление о признании и разрешении на исполнение решения Арбитражного суда. Отметим, согласно этому решению взысканию подлежит сумма около 140 млн долларов.

Верховный суд, действуя как суд апелляционной инстанции, рассмотрел жалобы и постановил оставить в силе решение Апелляционного суда Киева от 25 сентября. В то же время жалоба на постановление об обеспечении иска удовлетворена частично. Окончательное решение будет опубликовано 1 февраля.

Напомним, в мае 2018 года Третейский суд в Гааге постановил, что Россия должна компенсировать украинским инвесторам 159 млн долларов за аннексию Крыма.