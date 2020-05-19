Верховний суд прогнозує колапс судової системи в червні через недофінансування

Голова Верховного суду України Валентина Данішевська прогнозує колапс судової системи в червні через недофінансування. За її словами, процесуальні гарантії не можна відкласти.

Про це вона сказала в інтерв'ю РБК-Україна.

На питання про те, чи є ризик колапсу судової системи в червні через недофінансування, Данішевська відповіла:

"Так, неможливість направлення повістки унеможливлює розгляд справи судом. Є також проблеми з оплатою праці працівників апаратів судів першої та другої інстанцій. Зупиняється будівництво судів, ремонти тощо. Але ми розуміємо, що під час цього особливого стану, коли країні потрібні гроші на лікування людей, ремонт чи будівництво можна відкласти. А от процесуальні гарантії - ні.

Що ж стосується зарплат суддів, у 2016 році держава взяла курс на боротьбу із корупцією, в тому числі у судовій сфері. Один з елементів такої боротьби – це встановлення підвищеної заробітної плати працівникам антикорупційних та правоохоронних органів, суддям.

Отже, відступ від цієї політики означав би, що наша держава змінює курс: вона вже не буде прагнути незалежності судової системи, не буде боротися із корупцією. Бо без такого важливого елемента, як гідна заробітна плата, всі заяви про запобігання корупції будуть лише словами, які нічого не варті", - сказала вона.

Попри це, Верховний суд виступив проти зниження зарплат суддів на час карантину. Данішевська заявила, що таке втручання свідчить про порушення принципу незалежності судової влади.