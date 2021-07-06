Верховний суд не визнавав "справу Мангера" політичною, - активісти

Як стверджують в організації, адвокати захисту оскаржили по суті постанову Верховної ради, яка затвердила звіт ТСК у справі Катерини Гандзюк та інших громадських активістів.

Велика палата Апеляційного суду погодилася, що парламент має право створювати тимчасові слідчі комісії для проведення розслідувань, що становлять суспільний інтерес. Вбивство Гандзюк та сотень інших активістів склало суспільний інтерес.

За висновками Верховного суду ТСК Верховної ради має право направляти свої висновки та рекомендації до Генеральної прокуратури для їх вивчення, а також отримувати інформацію за результатами розгляду направлених матеріалів.

В організації стверджують, що єдине, що вказав у своїй постанові Верховний суд - це те, що Верховна рада не може підміняти собою прокуратуру, яка є незалежним органом. Тому один з відповідних пунктів постанови ВРУ Верховний суд скасував.

У постанові Верховного суду, оприлюдненій 2 липня, нічого не вказано про "політичну справу", стверджують в організації. Своїм рішенням судді скасували один з підпунктів постанови Верховної ради № 712-ХІ, прийнятої в червні 2020 року.

"Відновити досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 22019000000000215 від 12 липня 2019 року за підозрою Мангера В.М. та Левіна О.О. у вчиненні кримінального правопорушення", - йдеться у рішенні.

11 червня 2020 року Генеральна прокуратура сама відновила розслідування в рамках кримінального провадження і подала клопотання про арешт Владислава Мангера, про це ЗМІ розповів прокурор Андрій Сенюк, який веде справу про вбивство Катерини Гандзюк.

Рішення було прийнято ще до рекомендації Верховною радою, тому політичний тиск виключено, інші ж пункти звинувачення проти Владислава Мангера залишилися в силі, стверджують в "Хто замовив Катю Гандзюк". В організації вважають, що постанова Верховної ради в той момент не мала вплив на прокуратуру.