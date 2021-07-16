Верховний суд підтвердив право громадських організацій подавати колективні позови

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову суду від 15 червня 2021 року.

Таким чином, вищевказаним судовим рішенням Верховного суду поставлено крапку в питанні юрисдикції та суб'єктного складу сторін у колективних позовах в сучасних українських реаліях:

Нагадаємо, в травні 2021 року Заводський районний суд задовольнив позов громадської організації "Стоп шлам", ухваливши Миколаївському глиноземному заводу виплатити 9,2 млрд гривень компенсації за завдану екології та людям шкоду.

У той же день Верховний суд підтвердив законність арешту нерухомого майна Миколаївського глиноземного заводу в рамках забезпечення позову ГО "Стоп шлам" і зобов'язав підприємство виплатити найбільшу в історії України суму відшкодування за збитки, завдані екології.

Рішення суду поки не вступає в силу, оскільки представники МГЗ заявляли, що оскаржуватимуть це рішення в апеляційному порядку. Розглядати їх заяву буде Апеляційний суд Миколаївської області.

Раніше експертиза Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України виявила ряд небезпечних речовин у відходах червоного шламу Миколаївського глиноземного заводу, які чинять негативний вплив на навколишнє природне середовище, а також життя і здоров'я людини.



У червоному шламі були виявлені миш'як, кадмій, ртуть, свинець, а також елементи алюмінію, бор, кальцій, хром, ферум, манган, магній, сірка, стибиум, станум, ванадій, стронцій і силіцій, які безпосередньо, а також їх з'єднання можуть становити найбільшу небезпеку для людей.