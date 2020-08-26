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Верховний суд не передав в ВАКС справу Вовка

Київ, Середа 26 серпня 2020 17:55
Верховний суд не передав в ВАКС справу Вовка
Фото: Павло Вовк (facebook.com)
Автор: Игорь Литвиненко

Верховний суд не передав у Вищий антикорупційний суду справу голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка. У Національно антикорупційне бюро України (НАБУ) вважають, що такі дії створюють загрозу для об'єктивного розслідування.

Про це йдеться в повідомленні ради громадського контролю НАБУ в Facebook.

Як зазначили в НАБУ, справа про визначення підслідності повинно бути передано в ВАКС, адже всі скарги і клопотання у справах НАБУ і САП розглядаються виключно в антикорупційному суді.

"Рішення Верховного суду впливає на хід кримінального провадження щодо "плівок ОАСК", створюючи реальну загрозу для подальшого об'єктивного і неупередженого розслідування. Крім того, це рішення може створити небезпечний прецедент для інших справ...", - повідомили в НАБУ.

Нагадаємо, НАБУ інкримінує суддям захоплення влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя.

Так, в липні Вовку, його заступнику, п'яти суддям ОАСК та голові Державної судової адміністрації Зіновію Холоднюку повідомили про підозру у винесенні "замовних" рішень і спробі захоплення судової влади.

Також повідомлялося, що на початку серпня Печерський районний суд Києва зобов'язав забрати справу глави столичного Окружного адмінсуду Павла Вовка у НАБУ.

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