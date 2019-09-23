Верховний суд відхилив скаргу на призначення Богдана

Верховний суд України відхилив скаргу на призначення Андрія Богдана главою Адміністрації президента в травні 2019 року. Про це йдеться в ухвалі, текст якого опубліковано в Єдиному реєстрі судових рішень.

Повідомляється, що мова йде про указ від 21 травня 2019, яким президент Володимир Зеленський призначив Богдана головою АПУ. Верховний суд підтвердив позицію суду першої інстанції, який "не порушив норми процесуального права".

"Наведені доводи не спростовують викладених у судовому рішенні висновків, апеляційну скаргу слід залишити без задоволення", - йдеться в рішенні суду.

Зазначимо, просили суд визнати протиправним призначення Богдана, оскільки на нього через люстрацію поширювалася заборона займати посаду глави Адміністрації президента.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що реорганізація Адміністрації президента в Офіс президента зняла питання про законність або незаконність призначення Богдана.

Відзначимо, минулого тижня Конституційний суд України в черговий раз зняв розгляд закону про люстрацію з порядку денного. Передбачається, що судді можуть визнати його не відповідним Конституції. Однак перед парламентськими виборами президент України Володимир Зеленський пропонував посилити люстрацію і подав такий законопроект.