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Верховний суд відмовився розглядати позов про розпуск Ради


У суді наголосили, що ця перевірка належить до повноважень Конституційного суду

Верховний суд відмовив у відкритті провадження у справі за позовом до президента Володимира Зеленського про визнання протиправним і нечинним указ про розпуск Ради. Про це повідомляє прес-служба суду.

У суді зазначили, що це належить до повноважень Конституційного суду.

"Верховний суд відмовив у відкритті провадження у справі за позовом до президента України Володимира Зеленського про визнання протиправним і недійсним указ президента України від 21 травня 2019 року № 303/2019 "Про дострокове припинення повноважень Верховної ради України та призначення позачергових виборів" у зв'язку з тим, що розгляд такої справи віднесено до юрисдикції Конституційного суду України", - йдеться в повідомленні

Позивач обґрунтував позовні вимоги тим, що дострокове припинення повноважень Верховної ради порушує його права як виборця, який брав участь у виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року, і зацікавлений у безперервній і стабільної роботи парламенту. Стверджував, що призначення позачергових виборів до ВР на 21 липня 2019 року теж порушує його виборчі права (не тільки як виборця, але і як суб'єкта права на самовисування кандидатом у народні депутати України), а саме перешкоджає його планами на відпочинок влітку і участі у виборах народних депутатів України, як і планувалося, восени.

Нагадаємо, Верховний суд 23 травня надійшло три позовні заяви про визнання протиправним і недійсним указ президента України Володимира Зеленського про розпуск парламенту.

Додамо, що під час інавгурації Володимир Зеленський заявив про розпуск Ради. Своїм указом президент також призначив дострокові вибори на 21 липня.

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