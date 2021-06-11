ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Верховний суд остаточно відхилив вимоги "Укренерго" до "Д. Трейдинг"

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 11 червня 2021 10:46
Верховний суд остаточно відхилив вимоги "Укренерго" до "Д. Трейдинг" Фото: Верховна суд (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Верховний суд остаточно відхилив всі вимоги НЕК "Укренерго" до компанії "Д.Трейдинг" щодо сплати незаконного тарифу на передачу електроенергії при її експорті.

Відповідне рішення Верховний суд виніс 8 червня 2021 року

Повідомляється, що вимоги НЕК "Укренерго" на 651 млн грн остаточно відхилені і визнані протиправними.

Суд першої інстанції відхилив позов "Укренерго" ще у вересні 2020 року, в лютому 2021 року компанія програла також апеляційну інстанцію.

Нагадаємо, до цього суд визнав протиправною і недіючою з моменту прийняття постанову НКРЕКП, якою всупереч європейським правилам вводилася плата за передачу електроенергію при її експорті.

Це рішення набрало законної сили 21 жовтня 2020 року. Одним з головних аргументів для суду була невідповідність рішення НКРЕКП європейським правилам і нормам, які Україна зобов'язалася імплементувати.

Ще в травні 2020 року Енергоспівтовариство офіційно повідомило, що стягування тарифу на передачу електроенергії при експорті суперечить договору про Енергетичне Співтовариство і угоди про асоціацію.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Енергетика Укренерго Верховный суд
NEWS
В Україні 1603 нових випадки коронавірусу
В Україні 1603 нових випадки коронавірусу
DAILY
Наводять мости. Як у Зеленського налагоджують відносини з регіонами
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Наводять мости. Як у Зеленського налагоджують відносини з регіонами