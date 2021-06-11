Верховний суд остаточно відхилив вимоги "Укренерго" до "Д. Трейдинг"

Верховний суд остаточно відхилив всі вимоги НЕК "Укренерго" до компанії "Д.Трейдинг" щодо сплати незаконного тарифу на передачу електроенергії при її експорті.

Суд першої інстанції відхилив позов "Укренерго" ще у вересні 2020 року, в лютому 2021 року компанія програла також апеляційну інстанцію.

Повідомляється, що вимоги НЕК "Укренерго" на 651 млн грн остаточно відхилені і визнані протиправними.

Нагадаємо, до цього суд визнав протиправною і недіючою з моменту прийняття постанову НКРЕКП, якою всупереч європейським правилам вводилася плата за передачу електроенергію при її експорті.

Це рішення набрало законної сили 21 жовтня 2020 року. Одним з головних аргументів для суду була невідповідність рішення НКРЕКП європейським правилам і нормам, які Україна зобов'язалася імплементувати.

Ще в травні 2020 року Енергоспівтовариство офіційно повідомило, що стягування тарифу на передачу електроенергії при експорті суперечить договору про Енергетичне Співтовариство і угоди про асоціацію.