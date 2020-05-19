Верховний Суд стурбований тиском у справі Приватбанку

Верховний Суд України стурбований тиском у справі Приватбанку і звернувся у правоохоронні органи. Мова йде про тиск та інформаційні атаки.

Про це інтерв'ю РБК-Україна повідомила голова Верховного суду Валентина Данішевська.

Зазначимо, нещодавно під будівлею Верховного суду відбулися акції протесту, пов'язані зі справою Приватбанку та братів Суркісів. Тоді у ВС публічно заявили про тиск і подали відповідну заяву до Вищої ради правосуддя (ВСП). Відповідаючи на питання, яких кроків від влади чекає суд і в чому виражається тиск, Данішевська відповіла:

"Але цей випадок відрізняється від інших. Він супроводжується інформаційною атакою перед кожним засіданням. Спочатку це був тиск з намаганням нав’язати, яке рішення ми маємо ухвалити. А потім це перетворилося на звинувачення в отриманні хабарів, перекручування, цькування.

Подібні справи (справи про націоналізацію ПриватБанку, – ред.) розглядалися у закритому режимі, ніхто не бачив рішень, бо доступ до них у Єдиному державному реєстрі судових рішень відповідно до закону обмежувався.

Велика палата ВС відкрила це провадження, зробила його доступним для відвідування. І того самого дня, коли ми це зробили, на судове засідання прийшли сторонні особи, які потім почали писати непристойні та відверто неправдиві речі про те, що відбувалося.

У засіданні судді з’ясовували певні обставини. Це така процедура, як ви знаєте: після виступу кожного учасника судді ставлять йому питання. І от кожне питання було проаналізовано, мовляв, навіщо суддя його ставив, кого він підтримує, скільки він отримав.

Це унеможливлює нормальний розгляд справи. Зрозуміло, що такий тиск розрахований на те, щоб суддя, не бажаючи потрапити на шпальти газет, на якомусь етапі просто перестав ставити запитання, з’ясовувати обставини справи, цікавитися думкою сторін з того чи іншого приводу.

Тому це вже особливий тиск. Тож ми звернулися до ВРП та правоохоронних органів, як того і вимагає закон про судоустрій", - повідомила голова Верховного суду.

Відповідаючи на питання, як буде далі діяти ВС, Данішевська відповіла:

"Мені б не хотілося, щоб ми знову перейшли до закритого судового розгляду. Я розраховую, що на наше звернення відреагують відповідні органи, і, можливо, на це зважать ті, хто вдається до тиску. Для прийняття рішення в такій важливій справі Верховному Суду потрібен спокій", - резюмувала вона.

Нагадаємо, раніше судді Верховного суду звинуватили генерального прокурора України Ірину Венедиктову в тиску по справі Приватбанку. Заява Венедиктової по справі Приватбанку судді сприймають як "порушення громадських почуттів".

Як повідомляло РБК-Україна, Велика палата Верховного суду 27 квітня відклала рішення по справі, в якій Національний банк доводить законність списання депозитів сім'ї Суркісів під час націоналізації "Приватбанку" у 2016 році у зв'язку зі здійсненням тиску на них останнім часом через соціальні мережі та ЗМІ.