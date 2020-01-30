Верховний суд призначив дату розгляду справи Зайцевої та Дронова

Верховний суд України призначив дату розгляду скарги адвоката Олени Зайцевої на вирок за звинуваченням у ДТП в центрі Харкова 18 жовтня 2017 року. Про це йдеться в документі, опублікованому на сайті Єдиного реєстру судових рішень.

Таким чином, суд призначив дату - 3 квітня 2020 в 10:30.

"Закінчити підготовку і призначити касаційний розгляд кримінального провадження за касаційною скаргою адвоката Плетньов Ю. В. та адвоката Токарєва Р. В. на вирок Київського районного суду міста Харкова від 26 лютого 2019 року та ухвалу Харківського апеляційного суду від 14 серпня 2019 на 3 квітня 2020 в 10:30", - йдеться у рішенні.

Нагадаємо, смертельна аварія з участю Дронова та Зайцевої сталася в жовтні 2017 року. У Харкові на перехресті Сумської та Мечникова зіткнулися Volkswagen Touareg і Lexus, останній викинуло на тротуар, в результаті чого загинули 6 пішоходів. Ще 5 осіб були травмовані.

РБК-Україна писало, що Київський районний суд Харкова 26 лютого 2019 року оголосив вирок Олені Зайцевій та Геннадію Дронову - 10 років позбавлення волі.

Зокрема, під час останнього судового засідання 19 лютого Зайцева заявила, що кається, визнає свою провину, а також пообіцяла більше ніколи не сідати за кермо.