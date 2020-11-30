Верховний суд Киргизії скасував вирок Атамбаєву

Верховний суд Киргизії скасував вирок колишньому президенту Алмазбеку Атамбаєву. Він був засуджений до 11 років позбавлення волі.

Про це повідомляє "РИА новости" з посиланням на канцелярію суду.

При цьому, справа Атамбаєва про незаконне звільнення кримінального авторитета Азіза Батукаєва було надіслано на новий розгляд.

"Рішення двох попередніх інстанцій скасовано. Справу направлено до Першотравневого районного суду на новий розгляд", - повідомив представник канцелярії суду.

Нагадаємо, в червні цього року Першотравневий районний суд Бішкека засудив Атамбаєва до 11 років і двох місяців позбавлення волі за корупцію при звільненні Батукаєва.

У 2006 році Батукаєва був засуджений до 16 років і восьми місяців позбавлення волі за організацію масових заворушень в одній з колоній в передмісті Бішкека. Під час бунту були вбиті депутат Тиничбек Акматбаев, начальник головного управління виконання покарання Икматулла Полотов і два співробітники парламенту.

У 2013 році Батукаєва вийшов з в'язниці за висновком лікарів, які діагностували у нього рак крові останньої стадії. Через кілька годин він отримав новий паспорт і покинув країну. За версією слідства, до його звільнення причетні високопоставлені чиновники, у тому числі і колишній президент Киргизії Алмазбек Атамбаєв.

У 2017 році за підсумками виборів президента Атамбаєв передав владу своєму наступникові Сооронбаю Жеенбекову. Незабаром на членів команди колишнього президента були відкриті кримінальні справи. Атамбаєв був позбавлений статусу екс-президента і звинувачений у скоєнні тяжких і особливо тяжких злочинів.

Нагадаємо, у 2019 році в Киргизії спецназ штурмував резиденцію екс-президента Алмазбека Атамбаєва в селі Кой-Таш недалеко від Бішкека. Однак штурм був провалений. Прихильники Атамбаєва не пустили спецназ до будинку колишнього глави держави. Другий штурм був вдалим, Атамбаєва затримали.

Пізніше Атамбаєва звинуватили у вбивстві заступника командира "Альфи" Усена Ниязбекова під час штурму резиденції. Після чого колишній президент заявив, що під час штурму його резиденції, він стріляв. В кінці року Атамбаєву офіційно пред'явили звинувачення у вбивстві начальника спецназу "Альфа" під час штурму його будинку в Кой-Таші.