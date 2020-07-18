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У Верховному суді заявили про тиск на суддів

Київ, Субота 18 липня 2020 20:07
У Верховному суді заявили про тиск на суддів
Фото: Валентина Данишевська (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Зокрема, на суддів ВС тиснули під час розгляду справи "Приватбанку"

Судді Верховного суду піддаються тиску під час розгляду справ, як й судді інших українських судів. Верховний суд відправив до Вищої ради правосуддя понад 20 звернень щодо тиску та втручання в роботу.

Про це розповіла голова Верховного суду Валентина Данишевська в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За словами Данишевської, з 22 звернень, які надіслали до ВРП, розглянули лише частину. Вона додала, що тиск на суддів під час розгляду справи про вклади Суркісів в "Приватбанк", не єдиний подібний випадок.

"Але єдиний випадок, коли це стосувалося і мене також", - додала голова ВС.

Однак, Данишевська відмовилася розповісти, який саме тиск чинять на суддів ВС, пославшись на те, що не знайома з їх заявами.

"Думаю, це залежить не тільки від дій тих осіб, які намагалися вплинути, але і від суб'єктивного сприйняття подій суддями", - додала вона.

Нагадаємо, у квітні цього року Верховний суд відклав розгляд справи Суркісів проти "Приватбанку" через тиск на суддів з боку засобів масової інформації. Судді планували звернутися до Офісу генерального прокурора та ВРП із заявою про тиск на суд.

Справа Суркісів проти "Приватбанку" була закрита Верховним судом у середині червня; ВС задовольнив клопотання Нацбанку та Кабміну.

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