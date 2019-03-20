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У Верховному суді розпочалося засідання у справі Вишинського


Вишинський прибув до зали суду

Главред "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський прибув до зали суду, Верховного суду, де будуть слухати скаргу по його справі. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна із залу суду.

Станом на 10:53 засідання вже почалося. Коли Вишинського завели в зал судового засідання, російський омбудсмен запитала про стан його здоров'я. Вишинський в свою чергу повідомив, що почуває себе вже краще і вчить англійську мову. У розмові Тетяна Москалькова додала, що "все буде добре".

Нагадаємо, близько опівночі літак російського омбудсмена прибув в аеропорт "Київ" ім. Сікорського.

18 березня Вишинського доставили в Київ в Лук'янівське СІЗО. РБК-Україна писало, що прокуратура Автономної Республіки Крим 6 березня 2019 року направила до суду обвинувальний акт стосовно головного редактора РІА "Новости Украина" Кирила Вишинського.

Вишинського затримали в Києві в травні 2018 року. У ході обшуків у нього виявили російський паспорт. Йому повідомили про підозру у ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України. Також затриманому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

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