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У Верховному суді розпочалося засідання у справі Вишинського

Новини » Суспільство    20.03.2019 - 11:27
У Верховному суді розпочалося засідання у справі Вишинського
Фото: Тетяна Москалькова (РБК-Україна)

Вишинський прибув до зали суду

Главред "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський прибув до зали суду, Верховного суду, де будуть слухати скаргу по його справі. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна із залу суду.

Станом на 10:53 засідання вже почалося. Коли Вишинського завели в зал судового засідання, російський омбудсмен запитала про стан його здоров'я. Вишинський в свою чергу повідомив, що почуває себе вже краще і вчить англійську мову. У розмові Тетяна Москалькова додала, що "все буде добре".

Нагадаємо, близько опівночі літак російського омбудсмена прибув в аеропорт "Київ" ім. Сікорського.

18 березня Вишинського доставили в Київ в Лук'янівське СІЗО. РБК-Україна писало, що прокуратура Автономної Республіки Крим 6 березня 2019 року направила до суду обвинувальний акт стосовно головного редактора РІА "Новости Украина" Кирила Вишинського.

Вишинського затримали в Києві в травні 2018 року. У ході обшуків у нього виявили російський паспорт. Йому повідомили про підозру у ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України. Також затриманому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

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Новини України Кирило ВишинськийТетяна Москалькова
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