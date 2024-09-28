Верховного лидера Ирана перевезли в безопасное место после ликвидации главаря "Хезболлы"

Ликвидация лидера "Хезболлы"

Вчера, 27 сентября, израильская авиация нанесла удары по столице Ливане - Бейруту. Целью атаки был Хасан Насралла, руководивший группировкой "Хезболла" в течение 32 лет.

В сети начала распространяться информация о якобы гибели Насраллы, другие СМИ, в том числе иранские, заявляли, что он жив.

Сегодня армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации главаря "Хезболлы". По данным Израиля, удар был по штаб-квартире "Хезболлы", ликвидирован также командующий южным фронтом "Хезболлы" Али Карки и другие командиры группировки.

Кто такой Хасан Насралла и почему он стал целью Израиля - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.