Верховный Суд отложил рассмотрение иска Parimatch к РБК-Украина из-за расследования связей букмекера с РФ

Верховный Суд в составе Кассационного хозяйственного суда перенес рассмотрение иска аффилированной с Parimatch компании Rillius Holding Limited, BTB Betlab Holdings к информационному агентству РБК-Украина из-за расследования связей букмекера с Российской Федерацией на 23 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные из судебного реестра.

Предыдущее заседание прошло 19 декабря.

Судебный процесс Parimatch против украинских журналистов длиться с августа 2022 года.

25 июля 2023 года Parimatch проиграл суд в апелляционной инстанции, после чего решение вступило в законную силу. Согласно ему, суд подтвердил правдивость информации в журналистском расследовании о связях Parimatch с Россией.

Санкции против Parimatch

В марте 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против ряда российских букмекерских контор.

В список санкций попали несколько структур букмекерского бренда международной холдинговой компании "Parimatch".

Как оказалось, в структуру компаний Parimatch Tech относятся компании, созданные гражданами Российской Федерации.

Ранее по запросу РБК-Украина в Службе безопасности Украины отметили, что будут устанавливать связи этих компаний с фирмами, попавшими под украинские санкции.

Также мы писали, что Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) обратилась к аппарату Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и правоохранительным органам из-за попыток PariMatch обойти санкции за связи с Россией.

Напомним, суд в апелляции признал публикацию РБК-Украина о работе Parimatch в России после начала войны достоверной.