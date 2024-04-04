Верховный Суд узаконил переход с УПЦ МП в ПЦУ

В суде сообщили, что часть жителей села Калиновка Житомирской области решила добровольно изменить каноническую принадлежность, перейдя в Православную Церковь Украины. Однако этот шаг был обжалован в суде.

Судебная палата для рассмотрения дел по корпоративным спорам, корпоративным правам и ценным бумагам Кассационного хозяйственного суда передала дело на рассмотрение Большой Палаты ВС.

"Решая вопрос о границах вмешательства государства в право на свободу вероисповедания, Великая Палата ВС как основополагающим положением руководствовалась тем, что задачей суда является определение того, являются ли меры, предпринятые на национальном уровне, оправданными и пропорциональными, а также насколько оправданным является вмешательство суда в внутренние дела религиозного общества", - рассказали представители Верховного Суда.