Верховный Суд принял окончательное решение по делу "Евроэнерготрейд": что известно

Верховный Суд принял окончательное решение по делу о взыскании в пользу УГБ более 1 млрд грн неработающего долга по обязательствам ООО "Евроэнерготрейд".

Детали этого дела рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение UGB Ukrgasbank в Facebook.

Какое решение принял суд

17 сентября 2026 года Суд отклонил кассационную жалобу "Евроэнерготрейд" и оставил без изменений решение апелляционного суда. Решение вступило в законную силу и обжалованию не подлежит.

Напомним, в мае 2026 года УГБ возвращено более 1 млрд грн неработающего долга. Средства уплатило ООО "Парк Лейн", выступавшее залогодателем по обязательствам "Евроэнерготрейд".

После полного погашения долга право требования кредитора перешло в "Парк Лейн" по механизму суброгации. Конкретно правомерность такого перехода права требования стала предметом предстоящего судебного разбирательства.

Верховный Суд подтвердил, что в случае полного погашения залогодателем долга, обеспеченного его залогом, права кредитора переходят к залогодателю в силу закона. Условия обязательства для должника не изменяются – меняется только кредитор.

Таким образом, окончательное решение Верховного Суда завершило кассационное производство по делу и подтвердило правовые последствия применения механизма суброгации по этому делу.

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Детали этого дела

В 2020 году государственный "Укргазбанк" открыл ООО "2Евроэнерготрейд" кредит более чем на 1,2 млрд грн под залог дебиторской задолженности за поставку газа, компания в то время активно работала на энергетическом рынке.

В конце 2023 года компания перестала обслуживать долг, который вырос почти до 1,35 млрд грн. После длительных судов стороны подписали мировое соглашение, однако "Евроэнерготрейд" снова нарушил график выплат.

В результате 29 января 2026 года Хозяйственный суд Донецкой области открыл по компании производство о превентивной реструктуризации.

В мае 2026 года долг УГБ был уплачен – залогодателем, ООО "Парк Лейн"

Что говорят в УГБ и "Парк Лейн"

Как отметил директор департамента по урегулированию неработающих активов УГБ Александр Рогачев, ключевым результатом этой работы является то, что государственному банку возвращено более 1 млрд грн неработающего долга.

"Решение Верховного Суда подтвердило правовые последствия механизма, примененного по этому делу. Это важный практический ориентир для дальнейшей работы банковского сектора с проблемными активами", - подчеркнул он.

Израильский бизнесмен и инвестор Офер Керцнер, являющийся бенефициарным владельцем ООО "Парк Лейн", заявил:

"Я инвестирую в бизнес-проекты в Украине уже 30 лет и продолжаю инвестировать во время войны, в частности в проекты по восстановлению. Для меня это решение Верховного Суда является очень положительным сигналом, позволяющим планировать будущие проекты в Украине".

Он подчеркнул, что и дальше будет защищать свои законные права и интересы и будет использовать для этого все предусмотренные законом механизмы для взыскания долгов с должников.

По данным УГБ, в результате заключения соглашения о суброгации по этому делу в государственный бюджет перечислено более 550 млн грн налогов, то есть результат применения этого механизма урегулирования выгоден не только для банка, но и для государства в целом.