Верховный суд США не захотел ускорить рассмотрение дела Трампа

Судьи отклонили запрос спецпрокурора Джека Смита и фактически отказались обойти апелляционный суд низшей инстанции, чтобы ускорить окончательное решение по иммунитету Трампа перед судом, который должен начаться в марте. Суд не объяснил свое решение.

Издание отмечает, что решение Верховного суда, где сейчас преобладают консервативные судьи, является плановой победой Трампа и его адвокатов. Они пытаются затянуть уголовные дела против него на фоне его президентской кампании перед выборами.

Теперь этим вопросом будет заниматься апелляционный суд, который дал понять, что будет действовать быстро, чтобы решить дело. Прокурор предупредил, что даже быстрое апелляционное решение может не попасть в Верховный суд вовремя для пересмотра.

Ожидается, что апелляция состоится 9 января.

Дела против Трампа

Напомним, против Дональда Трампа выдвинуто 91 обвинение по четырем уголовным делам. Речь идет о незаконном обращении с секретными документами, попытке фальсификации результатов выборов и незаконном расходовании средств, собранных на президентскую кампанию.

Однако Трамп продолжает участвовать в предвыборной кампании и намерен идти на выборы президента США в 2024 году.

Верховный суд штата Колорадо запретил Трампу участвовать в праймериз. Это может повлиять на его президентскую кампанию.